La Semana Santa de Pontevedra, España, tiene un histórico comercio local, “A Moda Dabaixo”, fundado en 1896 y que ya va por la cuarta generación.

Y lo que ahí es infaltable, desde más de un siglo, es la exposición de miniaturas de la Semana Santa.

Gran obra

La de 2026 es obra de un profesional jubilado, Paco Luis López, quien dedicó cinco años a elaborar, a pura mano, una maravilla de procesión en miniatura con el infaltable Jesús, el Mesías e Hijo de Dios del que es fiel devoto.

Esta obra es expresión de la fe, pero también del arte en la confección de figuras pequeñas y que, con detalles, muestran cómo se vive la Semana Santa en España, país desde donde se extendió la fe cristiana desde la llegada de los conquistadores a América.

Semana Santa

Junto a la destrucción de las culturas nativas, a la vez que se robaba metales preciosos y sojuzgaba a las poblaciones, la conquista también trajo una religión que se asentó en América Latina, a la par que aportes culturales en materia de alimentos, animales de trabajo como el caballo y una organización social.

La Semana Santa, que en el Perú se celebra por todo lo alto, sobre todo en Ayacucho, la ciudad de las 33 iglesias, es otro de los aportes positivos llegados de Europa.