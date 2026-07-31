En la provincia arequipeña de Islay, un grupo de gansos, acompañado por su cuidadora, desfiló por Fiestas Patrias. Ataviados con pequeñas corbatas y “zapatos” con los colores rojo y blanco, los ganzos pasaron frente al estrado oficial causando aplausos y sonrisas entre las autoridades y el público en general.

La imagen del peculiar “batallón”, que se volvió viral en las redes sociales, provocó tiernos comentarios entre los internautas, quienes calificaron la imagen de las aves como “hermosa” y “tierna”.

El público aplaudió fuerte mientras los gallardos gansos avanzaban frente a la tribuna oficial. Los eran los más felicesn quienes grabaron a las tiernas aves con sus celulares.