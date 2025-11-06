La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tras ser víctima de acoso sexual mientras caminaba del Palacio Nacional a la Secretaría de Educación Pública, cuando Uriel Rivera Martínez (33), ebrio, la manoseó e intentó tocarle los senos y besarla.

El sujeto quedó detenido y la mandataria explicó que lo denunció en representación de todas las mexicanas que enfrentan a diario casos de acoso.

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que un hombre se acerca a la presidenta e intenta besarla en el cuello, tocándola sin su consentimiento. El agresor, aparentemente ebrio, fue detenido por el equipo de seguridad de Sheinbaum.

Acoso sexual

La presidenta mexicana calificó el incidente de acoso sexual como «lamentable» y dijo que apenas se percató de que el hombre se le acercaba.

«Estaba hablando con otras personas y no me di cuenta de que se acercaba. Después de ver los videos, comprendí lo que realmente sucedió», declaró Sheinbaum en una conferencia de prensa. La presidenta afirmó que el hombre estaba «completamente ebrio».

Atrevido

Sheinbaum había decidido ir caminando al Ministerio de Educación Pública (SEP), donde participaría en el primer encuentro nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ya que el lugar se encuentra a pocas cuadras del Palacio Nacional.

Durante el paseo, entre los saludos del público, el hombre aprovechó la cercanía e intentó abrazarla por detrás y tocarle los pechos tras intentar besarla.