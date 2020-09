Un hombre ha sorprendido por su gran parecido al actor estadounidense Brad Pitt, dejando prueba contundente de que todos tenemos un doble en el mundo.

Se trata de Nathan Meads de 33 años de edad, quien se desempeña como albañil y vive en la ciudad de Oxford, en Inglaterra.

Sin embargo, debido a su gran parecido, parece que quiere dejar atrás a lo que se dedicaba para describirse como modelo y actor.

En su perfil se hace llamar “Brad Pitt look like a like” y está aprovechando el gran parecido con Brad Pitt al punto que en tiempo record ha logrado 15 mil seguidores, donde comparte fotografías y videos con frecuencia. Además, se ha unido a Only Fans donde comparte contendido más atrevido.

El albañil que se parece a Brad Pitt cobra entre 500 y 1000 euros por sus servicios como “influencer” y hasta participa en eventos.

Nathan Meads contño que nunca buscó popularidad en las redes sociales, sin embargo su gran parecido ha generado todo este nuevo mundo.

