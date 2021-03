La gran lucha de un piloto Antonio Sena, oriundo de Brasil, por sobrevivir tras un accidente de avión en plena selva amazónica se ha vuelto viral en todas las redes sociales.

Y es que el hombre tuvo que ingeniárselas para mantenerse con vida durante 36 días. Según medios locales todo ocurrió cuando fue contratado para realizar un servicio aéreo en una mina ilegal de oro en la Amazonía brasileña, debido a que el motor de la aeronave donde se transportaba paró a mitad de vuelo, acabó estrellándose en un apartado riachuelo.

Pese a todo, Antonio salió ileso del accidente y no dudó en apresurarse a rescatar algunos alimentos que tenía en el avión para poder sobrevivir. Al poco tiempo, la aeronave estalló y perdió todo posible contacto.

“Pasé la primera noche e intenté asimilar todo lo que iba a suceder. Muchos años atrás había realizado un entrenamiento de supervivencia en la selva, en la época en la que trabajaba para otra empresa de taxi aéreo”, declaró el piloto a la agencia EFE.

“Esa noche decidí hablar con Dios. Le dije: ‘Si tu voluntad es que encuentre a mi familia, dame fuerza, porque yo lo he intentado solo y no lo he conseguido’. Parece que funcionó”, agregó.

El piloto brasileño se adentró a la frondosa selva con un machete que creó con ayuda de un trozo de madera, una navaja y un cuchillo. “Los primeros días, principalmente por la noche, tenía mucho miedo. Es cuando la selva se manifiesta. Hay muchos ruidos desconocidos y como no los reconoces parecen despertar tus miedos más íntimos”, confesó.

Tras casi 30 días en la selva, el piloto ya no tenía fuerzas y había llegado al límite con constantes calambres y pérdida de visión, sin embargo, no todo estaba perdido porque llegaría la ayuda que él necesitaba para sobrevivir.

