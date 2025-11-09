Bruce Willis, el actor de 70 años, fue visto nuevamente en público, en Estados Unidos, después de varias semanas alejado del foco mediático.

Padece degeneración frontotemporal, enfermedad que motivó su retiro de la actuación en 2022, pero, pese a su delicado estado de salud, Bruce Willis se mostró sereno y compartió una leve sonrisa durante el paseo.

El protagonista de “Duro de Matar” caminó junto a su cuidador por la costa de Los Ángeles, disfrutando de una tranquila tarde frente al mar.

En casa

Fuentes cercanas a actor señalaron que Bruce Willis se encuentra actualmente en una vivienda adaptada de una sola planta, donde recibe atención especializada las 24 horas del día.

Durante la caminata, el actor se apoyó momentáneamente en una baranda antes de continuar su recorrido mientras conversaba con su acompañante y observaba el océano.