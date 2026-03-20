En la región autónoma de Xizang, en China, los campesinos aran la tierra.
En la región autónoma de Xizang, en China, los campesinos aran la tierra.

En la región autónoma de Xizang, en China, miles de campesinos -ataviados con sus mejores prendas tradicionales de fiesta- participaron de una ceremonia para conmemorar el inicio de la agricultura de primavera.

Bendijeron la tierra y, con mucho color y alegría, compartieron la esperanza de cosechas abundantes.

Como hacen los agricultores peruanos, que mantienen sus tradiciones y agradecen a la Pachamama, los chinos en Xizang realizaron ofrendas y honraron sus raíces y la conexión con la tierra.

Aldeanos chinos vestidos con atuendos tradicionales se la dieron por sembrar semillas en los campos.

Bendicen la tierra

En Xizang celebraron con mucho color y alegría el inicio de la agricultura de primavera. Ceremonias especiales para bendecir la tierra y dar la bienvenida a una nueva temporada de siembra.

Los locales se visten con trajes típicos, hacen ofrendas y comparten la esperanza de cosechas abundantes. Es como un “feliz año nuevo agrícola”, pero con mucho más sabor cultural, indican turistas.

A los turistas les gusta cuando las comunidades honran así sus raíces y la conexión con la tierra.