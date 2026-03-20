En la región autónoma de Xizang, en China, miles de campesinos -ataviados con sus mejores prendas tradicionales de fiesta- participaron de una ceremonia para conmemorar el inicio de la agricultura de primavera.

Bendijeron la tierra y, con mucho color y alegría, compartieron la esperanza de cosechas abundantes.

Como hacen los agricultores peruanos, que mantienen sus tradiciones y agradecen a la Pachamama, los chinos en Xizang realizaron ofrendas y honraron sus raíces y la conexión con la tierra.

Aldeanos chinos vestidos con atuendos tradicionales se la dieron por sembrar semillas en los campos.

Bendicen la tierra

En Xizang celebraron con mucho color y alegría el inicio de la agricultura de primavera. Ceremonias especiales para bendecir la tierra y dar la bienvenida a una nueva temporada de siembra.

Los locales se visten con trajes típicos, hacen ofrendas y comparten la esperanza de cosechas abundantes. Es como un “feliz año nuevo agrícola”, pero con mucho más sabor cultural, indican turistas.

A los turistas les gusta cuando las comunidades honran así sus raíces y la conexión con la tierra.