Un video sobre un presunto acoso sexual en contra de una candidata en plena campaña electoral se volvió tendencia en las redes sociales. En las imágenes se aprecia como el político - identificado como David Monreal Ávila - candidato a gobernador al estado de Zacatecas (México) toca a la mujer en los glúteos durante el evento público.

En el video que circula tanto en Twitter como en Facebook, se observa a Monreal Ávila acercarse a la joven, tocarle el brazo derecho y luego, cuando baja la mano, le agarra el glúteo izquierdo. La víctima del acoso es Rocío Moreno Sánchez, candidata a la alcaldía de Juchipila, uno de los 58 municipios del estado de Zacatecas.

Pese a que el candidato quedó en evidencia, Rocío Moreno; a través de su cuenta de Facebook, lo defendió y aseguró que él nunca le faltó al respeto.

“Acabo de ver un video circular en las redes sociales en donde se daña mi integridad y la del licenciado David Monreal. No voy a permitir que me utilicen. No voy a permitir que nuevamente dañen al partido. El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado”.

David Monreal dice que fue roce involuntario

Por su parte, el cuestionado candidato dice que fue un roce involuntario

“Es mentira, no sucedió tal cosa, sacan de contexto, en todo caso fue un roce involuntario, no sucedió y no hay nada, por eso quise hablar”, dijo el político zacatecano en una entrevista realizada en Grupo Fórmula.

