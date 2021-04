¿Lo cumplirá? El candidato a la presidencia municipal de Reynosa, Tamaulipas (México), Carlos González García, prometió un concierto gratuito de la mítica banda de rock, Metallica, si gana la elecciones.

“Veo a un Reynosa que no avanza y no progresa. La lana es de nosotros, tenemos que invertirla y me atrevo a decirlo, escúchenlo bien, si llegamos a la presidencia vamos a traer a Metallica gratis a Reynosa. Ya basta de que nuestra lana se la chinguen en cualquier cosa”, sostuvo durante un mitin multitudinario.

La peculiar promesa de González García se viralizó rápidamente en redes sociales. Mientras algunos se indignaron con la promesa, otros se entusiasmaron con ver a Metallica en dicha ciudad.

Hay mil cosas que se me ocurren que podrían ser prioridad en Tamaulipas.



Ah, no. Según el candidato a la presidencia municipal de Reynosa por el Partido Verde, Carlos Augusto González, va a llevarles a Metallica ¡GRATIS!



Por lo pronto, alcanzó para Genitallica.#Ascolíticos2021 pic.twitter.com/bz6hBfTcfU — El Giocondo (@AlejandroFdelaP) April 20, 2021

Metallica es una banda de origen estadounidense creada en 1983, es un referente mundial del rock y del metal.

Según información de la misma banda, una presentación cuesta 2 millones 13 mil 991 dólares.

TE PUEDE INTERESAR