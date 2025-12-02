Con el inicio de diciembre, mes en que se celebra la Navidad, la zona de Mesa Redonda y el Mercado Central, en el Cercado de Lima, luce caótica debido a la gran cantidad de comerciantes informales que ocupan pistas y veredas, así como de los miles de visitantes que llegan para realizar sus compras de regalos y productos navideños.

Caminar por este conglomerado comercial es todo desafío. Hay que hacerlo como si se tratara de una procesión y evadir tanto a los estibadores que pasan con sus carretas con pesados bultos como a los ambulantes que ocupan veredas y pistas en todas las calles.

“A los estibadores no les han dado una directiva, no los han capacitado. Es un desorden, no hay una vía por donde puedan transitar los carretilleros, hacen lo que quieren y pasan por donde sea porque nadie los controla”, comentó el representante de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, Pablo Goytizolo.

Sobre los comerciantes informales, dijo a OJO que hay entre 14 mil y 15 mil, cifra que se ha triplicado. “Son personas que tienen un capital de trabajo superior a los 20 mil soles y en cada esquina tienen todo un grupo familiar, dueños de un espacio”, refirió tras detallar que impiden el tránsito de los visitantes. “Todas las calles están llenas de ambulantes”, anotó.

Ante una emergencia, como un incendio o sismo, es imposible encontrar una ruta de evacuación para resguardarse. Aunque hay señaléticas, estas pasan inadvertidas por la gran cantidad de personas que hay en el lugar.

INSUFICIENTE. Ante esta situación, la Municipalidad de Lima, a cargo ahora del alcalde Renzo Reggiardo, lanzó la campaña Navidad Segura 2025, que implica el cierre con rejas cuando hay un aforo mayor a 39 mil personas, lo que se detectará con cámaras con inteligencia artificial colocadas en el área.

Al respecto, Goytizolo criticó que estén cerrándolas sin tomar una medida de seguridad, lo que podría ser una “trampa” ante una emergencia. “(En) su plan de Navidad Segura todo está improvisado”, anotó

La tarde de ayer fiscalizadores de la comuna limeña retiraron a informales que estaban apostados en zonas aledañas a la Calle Capón; sin embargo, otras zonas lucían abarrotadas. También impidieron el paso de carretilleros por el cruce de los jirones Cusco y Paruro, lo que generó una situación caótica.

El municipio metropolitano ha pedido a los visitantes planificar su ruta, respetar el aforo, no correr en caso de emergencia y mantener cerca a los niños y adultos mayores, aunque lo ideal es no llevarlos.

1 local clausuró la comuna de Lima porque almacenaba mercadería de manera peligrosa.

OJO AL DATO. Los ambulantes han proliferado tanto que ocupan la propia avenida Abancay y el puente Ricardo Palma.