Carlos Alegre, un joven repartidor de 24 años, se volvió inesperadamente en una sensación en redes sociales después de que una fotografía suya estudiando bajo un poste de luz mientras esperaba su siguiente entrega saliera a la luz.

El muchacho madrileño tiene muy claro cuáles son sus prioridades en la vida, y una de las cosas que detesta es perder el tiempo.

La imagen del joven tuvo tanto éxito que fue entrevistado por el sitio web Catalunya Plural. El joven indicó que estudia en la escuela de mecánica EMA Competición y aprovecha el tiempo libre que le da su trabajo para estudiar.

“En este trabajo hay muchos tiempos muertos. Yo lo veo normal. Para no perder el tiempo, me gusta ir mirando los apuntes. Hay mucha gente como yo, que trabaja y ayuda en casa. Entre pedido y pedido, para no perder el tiempo, me voy leyendo los apuntes”, sostuvo el joven.

El centro de estudios del joven le dedicaron una sentida publicación en las redes sociales. “¡Orgullo máximo! ¡Carlos, eres un gran estudiante y llegarás donde te propongas!”, indicaron.

