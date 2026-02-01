Una turista china, que se acercó demasiado a un leopardo de las nieves para tomarse un selfi en que se le vea con el animal, no midió el peligro de su acción y acabó herida por el felino.

Ocurrió en las pistas de la estación de esquí de Koktokay, en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, en el noroeste de China.

La turista logró su objetivo y de hecho captó una espectacular foto de ella misma con el leopardo a su espalda, listo para atacar, lo que ocurrió y la dejó mal herida.

Advertencias

Según los informes locales, la turista es una esquiadora ignoró la señalización y las advertencias emitidas por las autoridades, que en las últimas semanas habían alertado de un aumento inusual de avistamientos de leopardos de las nieves en la zona. La mujer se habría aproximado demasiado al felino para hacerse un selfi, momento en el que el animal reaccionó de forma violenta.

Mordeduras

En las imágenes que circularon posteriormente, el leopardo aparece encaramado sobre la víctima, a la que causó mordeduras principalmente en el rostro, con un sangrado visible. El animal terminó huyendo tras la intervención de una tercera persona, presuntamente un instructor de esquí.

La esquiadora, que llevaba casco, pudo levantarse por su propio pie y fue trasladada al hospital del condado de Fuyun, donde permanece estable.