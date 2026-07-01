Durante los tres días del Festival del Bote del Dragón, fiesta milenaria que conmemora al poeta patriota Qu, destacaron las competencias de embarcaciones decoradas con cabezas y colas de dragones, en China.

La regla es que todos los que suben a los botes deben remar al ritmo de tambores.

Tras el gran esfuerzo para desplazar a remo las embarcaciones, los chinos recuperan fuerzas con el consumo de zongzi (tamales de arroz glutinoso envueltos en hojas de bambú).

Historia

Durante el Festival del Bote del Dragón se conmemora la muerte del gran poeta y ministro patriota Qu Yuan, quien se arrojó al río Miluo en protesta contra la corrupción.

Además, históricamente se considera un día para alejar epidemias y plagas coincidiendo con la llegada del verano en China.