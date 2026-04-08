En un muy colorido ambiente de fiesta, muchos llegaron al 32º Festival Internacional de Cometas y Viento de Châtelaillon-Plage 2026, en la playa de esta localidad costera de Francia, cerca de La Rochelle.

Tres días de exhibiciones acabaron ayer con cientos de cometas de colores, vuelos nocturnos, combates de Rokkaku (cometas tradicionales japonesas compitiendo en el aire) y talleres de iniciación al pilotaje y construcción de cometas para niños y adultos.

Espectáculo

En la gran extensión de arena de Châtelaillon-Plage, en Charente Marítimo, en plena primavera, hay que levantar la vista porque es allí arriba donde se produce el espectáculo: cientos de cometas de todas las formas y colores sobrevuelan las olas azules del Atlántico ofreciendo asombro y magia a los niños y a los que siguen siéndolo.

Viento dominado

Dominar el viento para hacer volar una cometa en el cielo es todo un arte. Los pilotos de cometas se lo confirmarán.

Procedentes de todas partes de Europa y a veces incluso de más allá, se reúnen cada año para compartir su pasión con el público intergeneracional que admira estos gigantes voladores. Y una buena noticia: además de admirarlos, en varios talleres también podrá aprender sobre este delicado arte ¡e incluso fabricar su propia cometa! ¡Un espectáculo único y fascinante que no debe perderse!