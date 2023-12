Un edificio de apartamentos de la ciudad de Mersin, al sur de Turquía, fue nombrado “Metallica” en homenaje a la mítica banda de thrash metal. El autor de la obra, el constructor Mosbah Drav -de origen sirio-, se confesó fanático de la agrupación estadounidense.

“Cuando comencé este edificio, planeé darle el nombre de Metallica. ¿Por qué? Porque me gusta esta banda. Me gusta esta música”, declaró al diario VOA Türkçe.

En la parte alta del edificio, se observa un inmenso letrero con el nombre de la banda. En la noche, las luces de neón hacen visible el nombre de “Metallica” desde varias cuadras de distancia.

Como curiosidad, el edificio “Metallica” se ha construido al lado de otro llamado “Nirvana”, aunque este último no guarda relación con la banda grunge de Seattle.

“Le dieron ese nombre, pero no saben el significado de Nirvana. Ellos están en una empresa, pero yo estoy en otra”, refirió Mosbah Drav.

Otro proyecto

Mosbah Drav anunció que su próximo proyecto llevará un nombre alusivo a la banda californiana Guns N’ Roses, de la que también es fanático.

“Le daré a Guns N’ Roses la otra construcción, y pondré el logotipo en la entrada y firmaré Welcome to the Jungle”, refirió, en alusión a uno de los temas insignia de los roqueros norteamericanos.