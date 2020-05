Una penosa situación vivió una familia en Colombia. En medio de la pandemia por el coronavirus o Covid-19, el cuerpo de un niño de 4 años fue cremado antes de obtener el resultado. Este terminó arrojando que era negativo.

Su madre, Yaris Trespalacios, reveló para el medio colombiano Semana, que la prueba de coronavirus todavía no había arrojado el resultado cuando el menos fue cremado.

El hecho ocurrió el pasado 11 de mayo cuando el cuerpo del niño fue llevado hasta una funerario. Incluso la madre fue negada a ver a su hijo muerto. Horas después, conoció del resultado arrojado por la prueba.

“Nos comunicamos con la funeraria y me dijeron que al niño lo habían cremado en cuanto llegó porque estaba el tema de que era positivo. Aunque salió negativo, no me lo dejaron ver, ni entregarle la santa sepultura que se merecía”, contó la madre en diálogo con la emisora local.

De acuerdo al Semanario, el menor fue tratado como un caso de coronavirus por sufrir tres tres paros cardíacos, pero el examen arrojó que no era portador de la enfermedad.

“Mi hija está destrozada psicológicamente, todos estamos mal anímicamente”, contó la abuela del pequeño.

