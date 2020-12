En los Estados Unidos, un hombre se contagió con el peligroso coronavirus o Covid-19 luego de asistir a una fiesta. El sujeto contó sobre su diagnóstico y al día siguiente falleció.

Se trata de Thomas Macías de 51 años de edad, quien lamentó haber asistido a una fiesta y calificó su accionar como una “estupidez”.

Él contó que los primeros meses se cuidó de la pandemia y hasta evitó las reuniones familiares, sin embargo, al poco tiempo, dejó de seguir los protocolos y asistió a una parrillada con amigos.

El hombre escribió su testimonio para crear consciencia.

“Algunos de ustedes lo saben, pero la mayoría no. Me jodí y salí hace un par de semanas y contraje el Covid-19… El lunes me hice la prueba y se confirmó el jueves. Debido a mi estupidez, puse en peligro la salud de mi madre, mis hermanas y mi familia. Ha sido una experiencia muy dolorosa. Esto no es una broma. Si tienes que salir usa un cubrebocas y practica el distanciamiento social. No seas un maldito idiota como yo”, escribió Macías en redes sociales.

Gustavo López, hermano de Macías, comentó al medio NBC News que Thomas falleció un día después de compartir este mensaje en sus redes sociales.

