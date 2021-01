El video de una mujer en Metepec, Estado de México, se ha viralizado en las redes sociales luego de que se negara a usar mascarilla en un transporte público.

La mujer vestida con una casaca amarilla no lleva puesta su mascarilla pese a la pandemia del coronavirus o Covid-19, mientras una trabajadora de un hospital le pide que se lo ponga.

Además, en el video se escucha decir a la trabajadora de salud que por actitudes como las de la mujer, los hospitales se encuentran llenas de enfermos.

“No sabe cómo hay gente que está sufriendo por la imprudencia de usted, señora”, dijo la trabajadora del sector salud.

Sin embargo, lejos de hacerle caso y prevenir a los demás pasajeros de un contagio, la joven con la casaca amarilla se molestó y comenzó a decir que no le importaba. “Me vale, me vale, me vale”, respondió la mujer.

En el video además se escucha que la mujer le pidió al chofer del camión que la bajara, lo que derivó en un pequeño altercado. En tanto, un hombre agrega: “Por favor, grábenla y la suben a las redes”.

Tras lo ocurrido, la mujer se ha hecho viral en redes sociales, mientras otros piden ser más empáticos.

