Las conductoras de “Mujeres al Mando", Thaís Casalino y Maricarmen Marín, se quedaron muy sorprendidas cuando una reportera entrevistó a un abuelito que se encontraba haciendo cola para cobrar el bono de S/ 380 soles otorgado para las familias más vulnerables en esta cuarentena decretada por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus.

El hecho se dio en el distrito de Villa El Salvador. “Yo me quedo en casa. Hay que acatar la orden del Gobierno”, dijo el señor, quien también mencionó que ya tenía su código listo para realizar dicha operación.

Sin embargo, un detalle que llamó bastante la atención tanto en el set de televisión, como en la reportera que estaba en la calle, es cuando escucharon al adulto mayor decir que tenía 99 años de edad.

¿Qué? ¿qué dijo? ¿de verdad? wow”, dijo Thaís totalmente asombrada. “Bien parado está. Increíble señor, usted se ha cuidado muy bien”, agregó la reportera.

“Yo he fallecido antes... he viajado a otro planeta, aunque no me crean ah. Yo le cuento a mi familia y me dicen estás loco o has soñado”, mencionó el señor.

Frente a estas sorprendentes declaraciones, Casalino le pidió que por favor mostrara su DNI para comprobar esa información, a lo que respondió que no podía mostrarlo porque lo tenía su hija que estaba a otro lado de la cola. “Hay personas que tienen 150 años...”, expresó para dar credibilidad a sus años.

Mujeres al Mando en shock al entrevistar a abuelito de 99 años | Latina | MAM | TROME

