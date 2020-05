El pasado 4 de mayo, el Gobierno peruano anunció la reactivación de los servicios de delivery de algunos restaurantes. Según el Ministerio de la Producción (Produce), hay más de 200 restaurantes de Lima Metropolitana que habían conseguido la autorización para reiniciar sus actividades y estaban concluyendo su registro en el Sistema Integrado para Covid-19 (Siscovid).

Pese a que muchos vieron con buenos ojos este anuncio, hay quienes se han llevado una desagradable sorpresa al pedir comida. Esto le pasó a una clienta de un conocido restaurante de comida rápida, quien denunció en Facebook que encontró un cabello en una de las presas de pollo.

“Esta semana, cuando quieras pedir tu pollito de KFC, piénsalo 2 veces ya que no solo te mandan un pollo cocinado con un pelo dentro, sino que también haces tu reclamo y nadie hace nada. No te responden ni te devuelven el dinero. Si así fríen el pollo, no me quiero imaginar lo que será el resto de la limpieza. Las imágenes pueden herir su sensibilidad”, publicó la usuaria identificada como Gisell A. Paul en referencia al restaurante Kentucky Fried Chicken.

Esta denuncia se suma a la publicada por otro usuario días atrás, quien reportó un gusano en la ensalada de una reconocida pollería.

La guía que deberán cumplir para llevar los platillos a domicilio

El Minsa aprobó la semana pasada la “Guía técnica para los restaurantes y servicios afines con modalidad de servicio a domicilio”, el mismo que se constituye en el protocolo de higiene que deberán seguir los restaurantes que hacen servicio delivery o venta para llevar como medida de prevención frente al coronavirus.

El documento establece que el personal operativo, administrativo, de reparto y externos deberá contar con los equipos de protección establecidos como guantes, cofia, lentes de protección y mascarilla, según la actividad que cada trabajador realice.

Además, el documento detalla las disposiciones sanitarias específicas del envase y empaque en el que se colocarán los productos y las condiciones sanitarias que deberán acatar los restaurantes, como garantizar el distanciamiento social de al menos 1 metro entre el personal que interviene en cada una de las fases de la cadena alimentaria.

Para el reparto del producto, el repartidor deberá asegurarse que el contenedor o caja se encuentren desinfectados y que esté correctamente cerrado. Luego lo acondicionará en el contenedor o caja para transportarlo en un vehículo (motorizados, bicicletas, entre otros) o a pie.

En caso que el consumidor sea quien recoja el empaque, este sólo podrá hacerlo en la zona de despacho.

