Un profesor en México, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, fue denunciado por un grupo de alumnos por ser poco empático con una de las estudiantes que había dado positivo al coronavirus o Covid-19 y por la que pedían que justificara las inasistencias.

Según información de medios mexicanos, Ximena le abía solicitado al profesor que fuera un poco más empático con la situación que enfrentaba su familia y ella tras dar positivo al coronavirus, sin embargo, el docente fue muy estricto. Ella no esperaba esta respuesta.

“No soy empático y no soy la Basílica de Guadalupe para que les haga milagros y hace 14 años que trabajo en Ciencias Políticas y saben que soy estricto”, comentó el profesor.

Pese a que los padres de la joven enviaron las pruebas que certificaban que toda la familia estaba infectada con el coronavirus y por ende la ausencia a las clases, el docente hizo caso omiso.

El plena clase virtual, el profesor la confrontó comentándole que esperaba ver los proyectos pendientes antes del martes.

“Yo no puedo permitir que los alumnos se me suban al escritorio, si el alumno no puede, adiós, ‘sabes qué ponme NP y ahí muere, ya tomaré la materia después’, máximo ustedes que tienen múltiples oportunidades, estoy enfermo también Ximena… Lástima margarita, ya te dije, si no me entregas el trabajo el próximo martes, adiós”, expresó el profesor.

Hasta el momento, la facultad ni el profesor no se han pronuncia al respecto.

Oye @UNAM_FCPyS @UNAM_MX ¿estos son los maestros flexibles y empaticos de los que hablaste el día de hoy en la junta? Digo, porque me queda claro que lo que menos les preocupa es la salud mental y la integridad de la comunidad estudiantil #LaUNAMSIPara #polakasflexible pic.twitter.com/VRSeTr1AOr — Adriana Espinosa 🖤 (@AwitadeAnarquia) January 21, 2021

