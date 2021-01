Una familia mexicana vive quizá el peor drama en toda esta pandemia del coronavirus o Covid-19. Resulta que 16 miembros de una familia han muerto por el virus luego de asistir al velatorio de un tío que dejó de existir por la misma enfermedad.

El penoso hecho ocurrió en Cuautitlán Izcalli y ha sido un hombre de 32 años identificado como José Martín Chávez Enríquez el encargado de contar en primera persona el drama que vive por estos momentos.

Según contó al medio local Milenio, el año pasado su tío se contagió con el coronavirus o Covid-19 y muchos familiares viajaron a darle la última despedida, sin imaginar lo que pasaría.

El velatorio terminó trayendo la desgracia a la familia, pues luego de eso 16 personas, la mayoría primos y tíos murieron a causa del coronavirus. “No tuve tiempo ni de llorar, estoy como pasmado”, contó.

El mexicano también reveló que estuvo presente en este velorio pero no se contagio con el Covid-19. “Fui fuerte y me encargué de mi mamá, pero no se pudo salvar; a mi papá, lo tengo en cama y mi hermana ya se recuperó. La incineré y tengo sus restos en casa, porque ni tiempo de ir al panteón”.

Por otro lado, el hombre contó que tuvo que pagar aproximadamente 4 mil dólares de sus ahorros para el pago de médicos, oxígeno y medicamentos.

