Un ciervo bebé enfrentó e hizo correr a un rinoceronte de casi dos toneladas en el zoológico de Breslavia (Polonia). En el video que se se hizo viral se ve al pequeño animal acercándose sin temor al enorme rinoceronte, en lo que muchos usuarios describieron como un auténtico duelo “David contra Goliat”.

Pese a la abismal diferencia de tamaño y fuerza, el ciervo no retrocedió y siguió peleando hasta que el rinoceronte huyó de la escena, causando asombro entre los visitantes del parque y millones de usuarios de redes sociales.

Hay videos publicados en Twitter y otros en YouTube que son la delicia de los internautas.