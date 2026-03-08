Meredith Grey y Olivia Benson, gatos de la cantautora pop Taylor Swift con una legión de admiradores que adoran sus ojos enormes y sus pequeñas orejas dobladas hacia delante, están fuera de la ley.

Bajo la nueva legislación de bienestar animal en Países Bajos, no podrán ya criarse ni comercializarse porque la mutación genética de su raza, scottish fold, que les proporciona ese aspecto encantador con las orejas dobladas se asocia a la osteocondrodisplasia, mal que provoca cartílagos anormales, dolor crónico, artritis severa y deformidades esqueléticas.

Se trata de las mascotas de la cantante, declarada amante de los gatos, y por su infortuna ahora consideradas en una lista de animales que no se deben reproducir ni comercializar en Países Bajos.

Prohibidos

Defensores

Organizaciones de bienestar animal instan a no copiar a Taylor Swift en la posesión de estos gatos, ya que su apariencia “linda” oculta una vida de sufrimiento.

Los gatos de Taylor Swift son tres. La cantante posee tres gatos: Meredith Grey, Olivia Benson (ambos scottish folds) y Benjamin Button.