El hombre de Mississippi que destruyó una estatua de un ídolo pagano en el Capitolio del estado de Iowa está siendo acusado de haber cometido un crimen de odio, pero ya ha recaudado más de 84 mil dólares para su defensa.

La estatua fue llevada al Capitolio por el Templo Satánico de Iowa bajo las reglas estatales que permiten exhibiciones religiosas en el edificio durante las vacaciones. El 14 de diciembre, la figura que representa a la deidad cornuda Baphomet fue “destruida sin posibilidad de reparación”, según la agrupación Templo Satánico.

Michael Cassidy, ex candidato legislativo y al Congreso de Mississippi, fue acusado al día siguiente de conducta criminal en cuarto grado, un delito menor. Él declaró al sitio web conservador The Sentinel: “mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, no de un decreto burocrático. Y así actué”.

Templo Satánico denuncia

Ahora, los fiscales del condado de Polk han acusado a Cassidy de un delito más grave. Se le acusa de conducta delictiva en tercer grado. Se alega que la destrucción de la estatua se cometió “en violación de los derechos individuales” según el estatuto de delitos de odio de Iowa.

La abogada de Cassidy, Sara Pasquale, se negó a comentar sobre el nuevo cargo. En presentaciones judiciales anteriores, acusó al Templo Satánico de realizar presentaciones que “sólo están destinadas a evocar emociones fuertes e incitar a otros”.

Está previsto que Cassidy sea procesado el 15 de febrero y el acusado ha recaudado más de 84 mil dólares para su defensa de casi 2 mil partidarios, según el sitio de recaudación de fondos GiveSendGo.