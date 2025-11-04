En México, donde se siente especial admiración por Diego Armando Maradona, se le rinde homenaje al fallecido astro del fútbol mundial, para muchos el más grande de la historia, y se lo hace hasta con una calavera.

Maradona, quien disputa el título del mejor futbolista de la historia con el brasileño Pelé, ha sido recordado en el Día de los Muertos.

En muestra de esa devoción por el 10 que conquistó con su selección el Mundial de México 86, una calavera representó al jugador argentino en la vía pública.

Una escultura de Maradona, llevando el balón, se exhibió en México durante la fiesta del Día de Muertos que se celebró ayer domingo en todo el país.

¿Pelé o Maradona?

Además, el astro brasileño del fútbol Edson Arantes do Nascimento, Pelé (1940-2022), es la figura central de un altar de muertos en el municipio de Tlaquepaque (oeste de México) en el que también rinde homenaje al argentino Diego Maradona (1960-2020).