Dos jóvenes no solo causaron furor en TikTok y otras redes sociales al enfrentarse en un reto de huaino, sino que sorprendieron a sus seguidores con sus mejores pasos de baile. La pareja se lució danzando música folclórica en la plaza de armas de Cajamarca.

Tal como se puede apreciar en el clip compartido por la usuaria @gueidi, un hombre y una mujer se retaron en la plaza de armas para sacar sus mejores pasos de baile al ritmo de un huaino. Ambos jóvenes zapatearon y dejaron todo en la pista mientras varias personas filmaban.

Como era de esperarse, los usuarios de la plataforma china dejaron mensajes indicando cuál de los dos fue su favorito, mientras que otros afirmaron que despertaron sus ganas por volver a practicar estas danzas y bailar como ellos.

“¿Cómo se llama la canción?”, “Sacaron sus pasos prohibidos”, “¡Viva Cajamarca!”, “Mi cuerpo me pide volver a bailar”, “Están parejos”, “Así quisiera bailar”, “Mi cuerpo me pide volver a bailar”, “No sé por qué siempre que escucho música cajamarquina me empilo para bailar”, fueron algunos comentarios que dejaron los cibernautas en TikTok.