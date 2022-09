Ante los reiterados casos de fracasos de sus vehículos aéreos no tripulados (UAV) en Ucrania, Rusia apela a su socio estratégico de la República Islámica de Irán para aprovisionarse de los drones que le permitan combatir con éxito durante su invasión en suelo ucraniano.

El diario estadounidense Washington Post ha informado de que Moscú no está satisfecho con los resultados actuales de sus UAV de ataque y sigilo altamente avanzados y que a raíz de ello Irán está vendiendo los primeros drones de combate a Rusia para su guerra contra Ucrania.

Fuentes estadounidenses afirman que Irán ha enviado a Rusia su primer lote de aviones no tripulados de ataque fabricados en el país para utilizarlos en la actual batalla con la vecina Ucrania.





Primer envío de drones

El Washington Post informó el lunes de que aviones de carga rusos habían recogido el primer envío de drones de Irán a principios de este mes, partiendo con dos tipos diferentes de vehículos aéreos no tripulados (UAV). Ambos pueden “transportar municiones para atacar radares, artillería y otros objetivos militares”, según se indica en el artículo.

Al respecto, las agencias de espionaje de Estados Unidos y de otros países han obtenido información de inteligencia que sugiere que los rusos no están satisfechos con el rendimiento de los aviones no tripulados y que la entrega ha estado plagada de importantes fallos técnicos en las primeras pruebas.

Un dron iraní peleará contra ucranianos.

Una persona que trabaja en el ámbito de la seguridad para un país aliado cuyo gobierno ha seguido de cerca el acuerdo dijo que había “algunos agujeros en el sistema” y que los rusos “no están satisfechos”. Bajo anonimato, el funcionario reveló la información secreta, indicó el diario.

Irán ha entregado cientos de aviones no tripulados, entre ellos el Mohajer-6, un avión no tripulado de vigilancia y combate que puede llevar cuatro municiones guiadas de precisión, y dos tipos de aviones no tripulados Shahed: el Shahed-129, un avión no tripulado de larga duración que parece estar basado en una combinación del Hermes 450 israelí y el avión no tripulado MQ-1/9 Predator estadounidense, y el Shahed-191, un avión no tripulado furtivo desarrollado a partir del RQ-170 capturado por Irán en 2011.





Colaboración militar

Están “entre los drones militares más avanzados de Irán, diseñados tanto para el asalto como para la vigilancia”, dijo el Washington Post.

Este envío resuelve tanto el dilema de suministro de Rusia como la creciente colaboración militar entre los dos aliados.

El ejército ruso ha estado utilizando ampliamente los UAV a pesar de la grave escasez de suministros y las grandes bajas.

Mientras tanto, Ucrania ha recurrido en gran medida a los aviones no tripulados suministrados por Estados Unidos y otros socios, incluida Turquía, para llevar a cabo la vigilancia y atacar los emplazamientos rusos a lo largo de los seis meses de batalla.

Drones de Irán se venden a Rusia.

El mes pasado, un dron que transportaba un artefacto explosivo hirió a varias personas al estrellarse contra el cuartel general de la Flota del Mar Negro de Rusia en la península de Crimea. Los partidarios de Ucrania también han reunido fondos para comprar drones para el ejército.

Rusia ha recurrido cada vez más a Irán como socio y proveedor de armamento ante las sanciones económicas y las restricciones a sus cadenas de suministro como consecuencia de su invasión de Ucrania. El mes pasado, la Casa Blanca lanzó una advertencia pública sobre los supuestos planes de Irán de vender “cientos” de drones armados a Moscú. Varios días después, afirmó que funcionarios rusos habían viajado a Irán para negociar la entrega.