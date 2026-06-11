La fiebre mundialista llegó al zoológico de Guadalajara, donde animales pronostican a los ganadores de los cotejos del torneo que hoy jueves 11 de junio arranca en México.

En una canchita, dos elefantas patean una pelota entre arcos con las banderas de dos países; mientras las gorilas Chenchi y Faustina eligen entre piñatas con camisetas de selecciones rivales.

Otra vidente es la puma Muluk, al elegir una figura como ganadora.

Y una jirafa mete pelotas a arcos para decir quién vencerá.

Mundial

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se lleva a cabo hoy jueves en el histórico Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), marcando un hito al convertirse en el primer recinto en albergar tres inauguraciones de Mundiales.

La ceremonia se inicia a las 11:30 a.m. (hora del centro de México, una más en el Perú) y el partido inaugural, de México vs. Sudáfrica, está programado para la 1:00 p.m. locales (2 de la tarde del Perú)