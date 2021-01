El 29 de agosto de 1991 murió un bebé peruano de 18 días de nacido, a consecuencia de una cardiopatía. Sin embargo, esta historia ha tenido un giro increíble, pues aparentemente el niño (hoy, de 30 años) de nombre Jesús Enmanuel Orellana estaría vivo, según el registro de RENIEC.

La madre fue entrevistada por ATV Noticias y contó que se enteró de este hecho cuando otro de sus hijos postuló a un trabajo y e indicó que tenía un hermano fallecido. Sin embargo, cuando verificaron la información, la empresa le dijo que - tras revisar los datos con Reniec - el hermano supuestamente fallecido aparecía como “vivo”.

“¿Mamá, me han dicho que Jesús está vivo’, me dijo mi hijo. Yo le dije que nosotros lo hemos enterrado y no puede ser que esté vivo. Entonces, indagando en Reniec, nos dimos cuenta... Yo la verdad, no sé qué pensar porque supuestamente mi hijo está vivo”, contó la dolida madre.

El informativo mostró la ficha Reniec de este hombre - Jesús Enmanuel Orellana - y coincide con los datos que tiene la madre sobre su hijo fallecido.

Lo curioso es que aparece la foto actualizada de esta persona, y ahora la madre no sabe si es su hijo no.

Madre denuncia que enterró a su hijo, pero ahora aparece como vivo | DIARIO OJO

“Nosotros vimos el cuerpo de nuestro hijo, ahora no sabemos si era él. Yo puedo pensar ahora que en el hospital se confundieron y me dieron un cuerpo que no era mi hijo”, comentó la madre.

También está la posibilidad que la persona que aparece en RENIEC haya usurpado el nombre y la ficha de nacimiento. Sin embargo, la familia descartó que se trate de un homónimo porque los datos como el nombre de los padres de esta persona coinciden con el de ellos.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR