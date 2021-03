La marca deportiva estadounidense Nike se ha visto envuelta en un escándalo debido a la presentación de un producto denominado como las ‘zapatillas del diablo’, que contienen sangre humana real en una parte de la suela.

El calzado fue presentado por el rapero Lil Nas X en colaboración con el colectivo artístico MSCHF y, según explicaron, para su creación se utilizaron el modelo Nike Air Max 97. El producto desató una polémica en redes sociales que obligó a la marca deportiva a emitir un comunicado deslindando del producto.

“No tenemos ninguna relación con Lil Nas o MSCHF. Nike no diseñó ni lanzó estos zapatos y no los respaldamos”, señaló la marca deportiva a través de un correo electrónico para la cadena de noticias CNN.

Las zapatillas son parte de una edición limitada de solo 666 pares y se venden a un precio de 1.018 dólares (más de 3.800 soles). Cada modelo viene un pentagrama de bronce, una cruz invertida y una gota de sangre humana real.

Nike publica los Zapatos 666 de Satan este 29 de Marzo. Más detalles en el zapato incluyen "Lucas 10:18" bordado. Además, se están vendiendo 666 pares. Las Air Max 97 "Satan Shoes" de MSCHF x Lil Nas se lanzarán el 29 de marzo a las 11 a. M. ET a través de la aplicación de MSCHF. pic.twitter.com/yfgFMOzd6p — Maribel 🇪🇸 (@msslibra13) March 27, 2021

Los funcionarios de MSCHF señalaron que la sangre recolectada fue donada por integrantes de su equipo. Meses antes, la compañía había lanzado las ‘zapatillas de Jesús’, que llevaban agua bendita en las suelas.

VIDEO RECOMENDADO