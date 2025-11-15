Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Víctor, de 35 años, que nos escribe desde Cercado de Lima.

Víctor (35, Cercado de Lima) Doctora Magaly, últimamente estamos peleando mucho con mi esposa Susana por el mismo problema, por ello, quisiera su consejo para saber cómo encontrar una solución.

Hace unos meses decidimos comprar un auto debido a que era una necesidad para trasladarnos ambos al trabajo y llevar a nuestro hijo al colegio. Teníamos unos ahorros y lo usamos en este bien.

Yo ya tenía brevete porque en la pandemia me quedé sin trabajo y me puse a trabajar como conductor, pero acordamos con mi esposa que ella también debía aprender para que lo use cuando quiera y ante una emergencia.

Este acuerdo no lo ha cumplido y han empezado los problemas. Resulta que a Susana no solo debo llevarla al trabajo, sino a todas partes. Me pide que la lleve desde una cita médica hasta cuando sale de fiesta con sus amigas.

Y no solo eso, ahora ha incluido a sus familiares. Sin consultarme antes, me compromete con sus padres y hermanos a llevarlos a sus destinos, como si yo fuera su “chofer” particular.

Esto último fue la cereza del pastel, por eso, le dije que ya no la llevaría a ningún lado, salvo al trabajo, y debido a que todos los días le digo que saque su brevete terminamos peleando.

En la última discusión me dijo que ella no aprenderá a manejar porque hacerlo en Lima le da miedo y que buscará a alguien para que la traslade. Eso me molestó más, doctora. No sé qué hacer para que cumpla el acuerdo y estas peleas se acaben.

CONSEJO

Querido Víctor, entiendo tu malestar por cómo Susana ha manejado este tema. Es posible que sus acciones no hayan sido de mala fe, por eso, te recomiendo que hables con ella pero desde la empatía. Escucha qué piensa de sacar su brevete y dale seguridad, quizá puedas enseñarle y animarla a hacerlo. Resalta que ella puede ser independiente si lo hace, tenle paciencia.