El investigador israelí, Eli Schwartz, especialista en enfermedades tropicales reveló sus investigaciones sobre la ivermectina, medicamento utilizado para combatir los parásitos.

Schwartz es fundador del Centro de Medicina del Viaje y Enfermedades Tropicales del Centro Médico Sheba en Tel Aviv (Israel) completó la semana pasada un ensayo clínico del fármaco ivermectina y concluyó que podría ayudar a reducir la duración de la infección en las personas que contraen el coronavirus, según informa The Jerusalem Post.

Su estudio sobre la ivermectina

El estudio doble ciego controlado por placebo incluyó a 100 personas con casos leves a moderados del Covid-19 que no fueron hospitalizadas por el virus. Probó si la ivermectina podría acortar el período de diseminación viral, lo que les permitió dar negativo en la prueba del coronavirus y dejar el aislamiento en solo unos días.

Según sus datos aún no publicados, Schwartz dijo que se demostró que el medicamento podría ayudar a las personas del virus en solo seis días. Además, las posibilidades de dar negativo para el coronavirus eran tres veces más altas para el grupo que recibió ivermectina que para el placebo, dijo a

“Desde el punto de vista de la salud pública, la mayoría de los pacientes con coronavirus son casos leves y el 90% de estas personas están aisladas fuera del hospital”, dijo Schwartz.

Además, en lugar de aislar por un mínimo de 10 días y tal vez más, este período podría acortarse.

Finalmente, dijo que los resultados indican que es probable que si el medicamento se administra al comienzo de la enfermedad, podría prevenir el deterioro y la hospitalización .

Schwartz está preparando actualmente los datos de su estudio para su publicación. El lunes, está programado para presentar sus hallazgos al Ministerio de Salud y también presentará un informe a la FDA (Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU.)

Debido a que la ivermectina está aprobada por la FDA, su seguridad no tiene que ser probada, dijo Schwartz. Más bien, solo se necesita la aprobación para su uso como tratamiento contra el Covid-19.

Schwartz dijo que espera que el nuevo estudio “sea la piedra angular para obtener este permiso”.

Uso de la ivermectina en Perú

En febrero de 2021, Pilar Mazzetti, aclaró que el uso de la ivermectina debe ser bajo prescripción médica, es decir con receta, y no de uso o venta libre, tal como ocurre en algunas ciudades del país para supuestamente contrarrestar los efectos del coronavirus.

“Nuestra norma dice que se pone a consideración del personal médico la posibilidad que, de acuerdo al caso que tengan delante, puedan utilizar este fármaco, entonces es un fármaco de prescripción, no es un fármaco de venta o uso libre”, expresó la integrante del gabinete ministerial en conferencia de prensa.

“La ivermectina es un fármaco, entonces los ciudadanos tienen que ser cuidadosos de preguntarle al médico que tienen delante si requiere o no requiere, si les sirve o no les sirve, puede ser válido o no puede ser válido”, agregó.

Mazzetti remarcó que la ivermectina es una fármaco que se encuentra en el petitorio del Ministerio de Salud para el tratamiento de la acarosis y de otros parásitos, por lo que remarcó que tiene efectos secundarios y que “son relativamente manejables”, pero que el cuadro se puede complicar si se hace un uso indiscriminado en un contexto de COVID-19.

