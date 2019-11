Evo Morales partió la noche de este lunes en un avión militar de México rumbo a ese país que le concedió asilo político tras su renuncia a la presidencia de Bolivia.

Según informa Infobae, el avión que transporta al expresidente boliviano fue fabricado en el año 2015 y le habría costado aproximadamente US$ 54.4 millones al gobierno de Enrique Peña Nieto.

La máquina aérea de marca Gulfstream, y modelo GV-SP G550, es una de los 72 aeronaves que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) puso a la venta a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Este tipo de aviones fueron utilizados durante un tiempo para el transporte de funcionarios públicos. Sin embargo, con la llegada de la administración de AMLO, se decidió ponerlos a la venta para "garantizar la austeridad en el ejercicio de la función pública”.

El gobierno de AMLO indicó que estas naves no tenían “una función clara de beneficio para la ciudadanía”.

Avión que transporta a Evo Morales a México. (Foto: Gobierno de México)

Ocho meses han transcurrido desde que fueron puestos a la venta y hasta el momento no se ha podido conseguir una transacción monetaria acorde a las necesidades del mercado. No obstante, el gobierno no ha revelado la cantidad de ofertas que han existido por este tipo de vehículos aéreos.

En el Catálogo de Aeronaves Susceptibles de Venta de México se indica que este avión se encuentra en buen estado y que en junio de 2018 se le aplicaron los mantenimientos correspondientes. Incluso, se especificaba que el siguiente proceso debía llevarse a cabo en junio de este año.

El avión que transporta al expresidente de Bolivia repostó en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi de Asunción antes de partir hacia México, informaron fuentes oficiales este martes.

El avión de Fuerza Aérea Mexicana que transportaba al presidente renunciante de Bolivia, Evo Morales, aterrizó en el aeropuerto Silvio Pettirossi esta madrugada.



📌Despegó a las 05.00 tras supuestamente reabastecerse de combustible.



📲#ABCTVPy - https://t.co/ZvwJlbwdHn pic.twitter.com/EkWfDNeedN — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) November 12, 2019

La aeronave aterrizó en Asunción para reabastecerse de combustible y confeccionar una hoja de ruta, imprescindible para que un avión emprenda viaje.

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, reveló el lunes que el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez también había dado asilo a Morales y se especuló que ingresaría a la capital paraguaya.

Con información de AFP y EFE