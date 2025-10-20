Una nueva fuga de un preso, ahora en el penal de Piura, ensombrece la gestión del presidente interino José Jerí, quien desde que comenzó su gobierno ha figurado como líder de operativos en penales y ha anunciado mano dura para los internos que siguen cometiendo crímenes tras las rejas.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reveló que ayer, a las 06:30 de la mañana, el reo Krisman Nizama Ponce (31), procesado por extorsión, fue reportado como ausente en el área del tópico del Establecimiento Penitenciario de Piura, donde permanecía bajo tratamiento psiquiátrico.

“Se activaron los protocolos de seguridad y se inició la búsqueda exhaustiva tanto al interior del penal como en los alrededores”, detalló el INPE, que dio aviso a la Fiscalía y la Policía a fin de que investiguen el caso y ejecuten acciones para recapturar a Nizama Ponce, incriminado por pertenecer a “Los Malditos de Talara”, banda que causa terror en el norte del país.

MÁS. Aunque el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, despidió al director y al subdirector del mencionado penal, y dispuso que la Oficina de Asuntos Internos efectúe indagaciones administrativas, este caso se suma a otro reciente registrado en el Establecimiento Penitenciario de Huaral.

El pasado viernes 17 de octubre, Dylan Jiménez Pérez (24), un interno venezolano procesado por el delito de robo agravado, logró huir de esta cárcel tras escalar la pared de su pabellón y sigue prófugo. El INPE tomó la misma decisión de remover al director y al subdirector de este penal.

En abril de este año, además, con otras autoridades al mando, el preso John Kennedy Javier Sebastián, sentenciado por robo a mano armada, escapó del penal de Lurigancho, tras saltar un muro.

PROBLEMA. El experto en seguridad ciudadana, César Ortiz, consideró que las fugas en penales están relacionadas a casos de corrupción. “Estos delincuentes pagan a altos funcionarios (para lograr escapar)”, dijo a OJO.

Recordó que el sistema penitenciario está colapsado en estos momentos y, aunque ha habido cambio de autoridades, no han arreglado este problema. “Esta puede ser una de otras muchas fugas que se pueden dar”, anotó.

CIFRAS. 4593 presos están recluidos en el penal de Piura, donde hay capacidad solo para 1370.

OJO AL DATO. Nizama cayó “in fraganti” cuando su víctima le iba a dar los 20 mil soles que le exigía a cambio de no atentar contra su vida.