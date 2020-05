Suele pensarse que la relación entre gatos y perros no es la mejor pues se comunican y actúan de forma muy diferente. Por una parte está la necesidad natural del can de correr y perseguir lo que llame su atención. Esto puede alterar la susceptibilidad del felino, lo que deriva en una reacción agresiva. Debido a todo lo expuesto anteriormente, sorprendió en Facebook y otras redes sociales el accionar de un minino cuando vio que un can sufría de dolor.

Como podrás apreciar en la grabación, registrada por la cámara de seguridad de una veterinaria, un perro era atendido y estaba recibiendo una vacuna. El can parecía estar aterrado por no entender lo que estaba pasando, lo que lo llevó a forcejear con los médicos para intentar soltarse.

Un gato que se encontraba a unos cuantos metros se percató de lo ocurrido y acudió a ayudarlo con una intempestiva reacción y como si se tratara de su mejor amigo de toda la vida.

El video subido originalmente a Tik Tok, y compartido posteriormente en Facebook, demuestra que el minino se acercó al veterinario, se colgó de una de sus piernas y lo mordió para, finalmente, salir corriendo. El hombre quedó adolorido y sorprendido por la actitud del minino que terminó convirtiéndose en una sensación viral.

La curiosa escena fue publicada en redes sociales por el usuario de Tik Tok @argenisperez5, obteniendo una gran recepción por parte de los internautas. En algunos días, el material superó el millón de reproducciones.

Como era de esperarse, los usuarios ‘inundaron’ las redes sociales con cientos de comentarios en los que reconocieron la actitud protectora del gato. Cabe agregar que ambos animales se conocieron durante la consulta médica del perro.

