Un granjero estaba cansado de levantarse cada mañana y ver que parte de su cosecha había desaparecido sin razón alguna. Es por eso que decidió instalar una cámara de seguridad para dar con el responsable. El hallazgo fue publicado posteriormente en Facebook y se hizo viral .

Como podrás apreciar en la grabación registrada a altas horas de la noche, un pequeño ser aparece en escena escalando una valla que había sido colocada como trampa. Según se puede ver, se trataría de un tejón, también conocido como tasugo, una especie de mamífero de la familia Mustelidae.

El animal, al parecer, no pudo evitar sentirse atraído hacia una pequeña bolsa de maníes colgada en lo alto del bastón, por lo que no dudó en escalarlo hasta obtener el alimento. Y aunque el aterrizaje final no fue el mejor, el mamífero pudo cumplir su objetivo.

De momento se desconoce qué es lo que pasó con el tejón: si habrá sido capturado o simplemente lo dejaron libre para que siga robando comida. ¿Qué harías si te sucediera lo mismo? ¿Realizarías los mismos pasos para saber quién era el ladrón?