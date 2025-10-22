Cientos de visitantes, fans de la cantante Taylor Swift, acudieron al Hessische Landesmuseum de Wiesbaden durante el fin de semana para admirar una pintura art nouveau de Friedrich Heyser que representa a Ofelia, la amada de Hamlet en la obra homónima de William Shakespeare.
Y es que la citada pintura tiene gran parecido con la escena inicial de el videoclip de Taylor Swift, “The Fate of Ophelia” (“El destino de Ofelia”), su última y exitosa producción musical.
Los fans de Taylor Swift han tomado fotos del cuadro y armado con ellas composiciones fotográficas para comparar el parecido entre la cantante y el personaje retratado.