En los Estados Unidos, un fisicoculturista de nombre Ryan Crowley sufrió un terrible accidente mientras levantaba demasiado peso.

El deportista de 23 años de edad terminó lesionándose. Resulta que terminó arrancándose el músculo pectoral al momento de levantar peso.

Fotos del preciso momento empezaron a circular en las redes y se puede observar su terrible lesión producto de cargar 220 kilos.

Tras lo ocurrido, ahora el fisicoculturista pide apoyo para pagar la operación a la que fue sometido, el mismo que asciende a 25 mil dólares.

“No puedo cree que haya sucedido, me arranqué completamente el tendón pectoral del hueso, me someteré a una cirugía hoy a las 5 p.m. rezando para que recupere su forma y no arruine el resto de mi carrera en el culturismo”, escribió.

