Una casa de pesadilla en Colorado se ha vuelto viral en las redes. La misma acaba de salir al mercado con una publicación en línea que presenta fotos de paredes cubiertas de grafiti, una advertencia sobre una cubierta rota y una sugerencia de usar una máscara debido al “hedor a carne podrida”.

La publicación se ha vuelto muy popular con 150,000 personas que la revisaron en Redfin en las primeras 24 horas. “Si sueña con ser dueño de su propio pedacito de infierno y convertirlo en un pedazo de cielo, entonces no busque más”, dice en la publicación.

Mimi Foster, la agente de ventas que escribió la descripción, dijo que en 30 años trabajando en bienes raíces, nunca había visto nada como la respuesta que tuvo cuando publicó la casa en venta en línea.

La casa se puso en venta y, en poco tiempo, tuvo muchas personas ofertando e inversores comentando la publicación (Foto: Redfin)

“Sé que en el sector inmobiliario las historias llaman la atención, así que cuando tengo una propiedad inusual trato de convertirla en una historia. Y esta era una propiedad inusual“, dijo Foster. “No quería que nadie entrara sin estar preparado”.

Dijo que publicó la descripción sin mostrársela al propietario porque no quería que le dijeran que bajara el tono. Considerando que la describió como un “pequeño pedazo de infierno”, era de esperarse que el dueño no estuviera de acuerdo con eso.

En menos de 24 horas desde que subió la cotización, Foster recibió 10 ofertas y había recibido 85 llamadas telefónicas de inversionistas interesados y de los medios de comunicación que querían saber más sobre cómo se destruyó la casa de Colorado Springs.

Muchas de estas pintas son insultos o cosas obscenas (Foto: Redfin)

Las fotos de la publicación muestran vandalismo con vulgaridades pintadas con aerosol en paredes, pisos, puertas y gabinetes junto con agujeros de martillo en los paneles de yeso y ventanas rotas, y los vendedores no están tratando de ocultarlo.

Un congelador lleno de carne estuvo desconectado durante meses. “No hay una sola superficie de la casa que no haya sido mejorada con pintura en aerosol negra o un martillo oscilante”, se lee. “Daño causado por un inquilino que se fue enojado y que no quiso pagar el alquiler”.

No obstante, la explicación de su estado es más común de lo que parece. Foster dijo que el inquilino anterior estuvo en una situación de alquiler con opción a compra durante aproximadamente 10 años con el propietario actual.

Aún así, la casa está en muy buen estado y puede que se venda pronto (Foto: Redfin)

Las cosas se complicaron cuando dejó de pagar el alquiler y fue desalojada. Después del desalojo, dijo Foster, una compañía de administración de propiedades anterior permitió que la inquilina regresara a la casa sin supervisión, y fue entonces cuando ocurrió el vandalismo, dijo.

Foster dijo que la casa permaneció vacía durante varios meses después de que fue destrozada y cuando finalmente se descubrieron los daños, encontraron algo aún peor: varios gatos habían sido encerrados en la casa y abandonados para morir.

“Te digo que está loca. Los vecinos estaban aterrorizados por ella“, dijo Foster sobre la inquilina. “Realizó un rescate de mascotas, por lo que el hecho de que trajera gatos allí, los encerrara y los matara es impactante”.

