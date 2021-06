Kristina y Galip Öztürk han sido padres de 20 bebés en poco más de un año. Aunque suene increíble, esto ha sido posible gracias a la gestación subrogada.

La pareja dio la bienvenida a Mustafa, su primer bebé por vientre de alquiler, en marzo del año pasado. Poco después, decidieron repetir el proceso porque, como señaló la mujer de origen ruso, tanto ella como su esposo, originario de Turquía, comparten el deseo de formar una gran familia.

Ahora, poco más de un año después, y luego de haber pagado más de 10 mil dólares por cada embarazo, la pareja gasta 6 mil dólares a la semana para mantener a sus 20 bebés, que van desde los 4 hasta los 14 meses de edad, señala el medio británico Mirror.

Los gastos, sin embargo, no se quedan ahí, pues Kristina asegura que cuentan en casa con 16 niñeras contratadas, en las que gastan un poco más de 96 mil dólares al año.

A pesar de contar con ayuda, la joven cuenta que suele descansar muy poco; no obstante, esto no supone ningún problema dado que ella se siente muy a gusto con este estilo de vida.

Mediante su cuenta de Instagram, suele compartir fotografías de los momentos que comparte con su numerosa familia. Según dice, le gustaría llegar a tener 100 hijos.

Adicionalmente, Kristina asegura que, por ahora, no piensa volver a recurrir a la gestación subrogada, pero no descarta tener más niños de forma natural. “Estoy planeando mi embarazo, pero no de inmediato, porque por ahora necesito estar cerca de mis bebés”, dice.

Galip Öztürk, su esposo, es un empresario turco que trabaja en el sector turismo, transporte y de finanzas. Es el fundador de la empresa turca Metro Holding y tiene una inversión de 500 millones de dólares en Georgia.