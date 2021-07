Karla Beahed Villarroel Vaca es una joven periodista de Bolivia que suele hacer diferentes actividades, a veces alejadas de su profesión, cuando tiene tiempo disponible. Una de estas es la venta ambulatoria de sándwiches.

Recientemente, ella compartió un post en su cuenta de Facebook en el que relata una experiencia que vivió mientras se encontraba realizando la referida tarea, la cual le permite ganar dinero extra.

Resulta que una señora se burló al verla. “¿Qué pasó Karla, el periodismo no te da plata? ¿Tan bajo has llegado? ¿No te da vergüenza?”, le habría dicho esta mujer a Villarroel.

RESPUESTA

En la publicación, que se hizo viral, la comunicadora señala que no se quedó callada. “Simplemente me reí y le dije la frase que está al principio de este texto: ‘No me da vergüenza, sin miedo al éxito’, pues sabía que no valía la pena y no tengo por qué explicarle más nada”, afirmó.

Asimismo, Villarroel dijo amar su trabajo principal y que se encuentra “orgullosa de ser periodista”. “Pero si hay la posibilidad de hacer algo extra honestamente, ¡pues lo hago!”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

La lucha por la propia identidad sexual en Bolivia puede llegar al extremo de costar la vida, no sin antes atravesar por un difícil camino de discriminación que, en el caso de las mujeres transexuales, está marcado por la renuncia al propio hogar e incluso al suelo natal. (Fuente: EFE)