Un hombre en Inglaterra se fue de vacaciones creyendo que no se iba a contagiar del coronavirus o Covid-19. Incluso creyó que era invencible, sin embargo, días después comprobó que no.

Se trata del empresario Chris Grailey, de 29 años, quien tras infectarse del coronavirus fue internado de emergencia a cuidados intensivos y desde ahí compartió un video haciendo un llamado urgente.

En el video, el joven empresario dijo: “Salí pensando que era invencible, sin usar un cubrebocas. Pagué el precio. No quiero que nadie cometa los mismos errores que yo”.

El hombre, que necesitó de oxígeno, contó que llegó hasta esta situación pese a no tener problemas de salud subyacentes

“La forma en que me he sentido en la última semana ha sido lo más cercano al infierno que he estado. Honestamente, me senté allí y estaba listo para rendirme. No puedo respirar, caminar, moverme. Soy como un zombi… La razón por la que les estoy mostrando todo esto es porque fui el primero en decir que todo era una patraña que solo era conspiración del gobierno”, aseguró.

