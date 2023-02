El director de Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de Uncía, Martín Choque, tiró el jueves la silla en la que iba a sentarse el expresidente Evo Morales, lo que provocó que los “evistas” lo golpearan poco después de manera brutal, según denunció la autoridad en mención.

El hecho ocurrió en Cala Cala, en el Festival de la Qhonqhota en el Norte de Potosí, luego de que el expresidente fuera recibido con guirnaldas y banderas del MAS por sus seguidores y fuera invitado a subir al palco, donde también se encontraba Choque.

Segundos antes de que Morales llegara a la silla apartada para él, Choque la tomó y la arrojó fuera del palco, en señal de protesta por la supuesta intención del jefe del MAS de politizar una actividad cultural, que no estaba dedicada a él.

“Mira, señor Evo Morales: tú no puedes hacer tus campañas políticas en pleno Carnaval”, le habría dicho Choque a Morales.

La autoridad calificó como “una provocación” el hecho de que Morales haya llegado al lugar “con sus banderas, con sus pancartas”.

“No puede ser la cultura politizada”, reclamó Choque.

“Le dije: ‘señor Evo Morales usted no puede sentarse a mi lado, porque usted ha dividido al departamento de Potosí y no nos has hecho caso a las organizaciones sociales. Te puedes bajar o te puedes sentar en otro lado’”, agregó el funcionario.

Choque hizo referencia a la polémica en las elecciones subnacionales, cuando el Norte de Potosí decidió la candidatura de Edilberto Chambi para gobernador, pero el MAS optó por Jhonny Mamani, que representa a otra región. Dijo que Evo Morales fue responsable de ese “dedazo”.

Agresión de los “evistas”

Tras el hecho, y luego de los seguidores de Morales lo increparan por su actitud, Choque fue brutalmente golpeado poco después, según denunció la autoridad municipal.

Dijo que recibió chicotazos, patadas y puñetes, lo que le dejó varias lesiones en el cuerpo, un ojo ensangrentado y heridas en la cabeza, según unas fotografías publicadas por el portal Sin Mordaza Digital.

La autoridad municipal es militante del MAS, pero tuvo un vínculo temporal con Alianza Social debido a que los “evistas” les cerraron el paso a los ayllus del norte potosino en el MAS, según indicó.

Choque anunció su intención de iniciar acciones legales al respecto.

Denunció que ha recibido amenazas y que su nombre está siendo “panfleteado”. Dijo que no tiene miedo, aunque cree que el “evismo” buscará hacerlo desaparecer.

Pidió garantías para su familia y advirtió que si algo le ocurre a sus allegados, el responsable será Evo Morales.