Melissa Paredes se confesó en una entrevista con Karla Tarazona , su compañera de conducción en ‘Préndete’, programa de Panamericana TV que no ha logrado conquistar al público y tiene uno de los rating más bajos de la televisión peruana.

La actriz recordó que viene siendo duramente criticada en redes sociales desde que anunció que regresaría a las pantallas, luego de ser despedida de la conducción de ‘América HOY’, cuando fue ampayada con el ‘Activador’.

Melissa Paredes pidió a sus haters pensar en el equipo humano que trabaja en la producción del magazine ‘Préndete’: “Y yo digo, ¿no piensan en las personas que están detrás de todo esto? Tú (Karla) y Kurt se sacan la mugre en el día a día y soy testigo de ellos. Y me ponen a mi como si yo fuera la dueña del programa, hay una producción detrás que se saca la mugre, literal”.

La exesposa de Rodrigo Cuba dijo que no tendría ningún problema en renunciar por el bien del programa, ante la avalancha de cuestionamientos.

“Yo solo soy una más (en el programa), que mañana me pueden sacar o me pueden poner a una lado, y yo no me voy a hacer problema porque trabajo es trabajo, chamba es chamba (...) “Es más, se los dije a la productora, el problema no es el programa, el programa siempre ha funcionado igual, el problema es que estoy yo ahora acá y ven todo con lupa, con detalles. Yo le dije, tranqui ‘doy un paso al costado y me voy y no pasa nada’” , confesó.

Melissa Paredes dejó entrever que el público no respalda al programa por su presencia y, por ello, evalúa dar un paso al costado.

“ Yo pienso así porque no me gusta perjudicar al resto, a los demás, y sobre todo a un equipo que se saca la mugre trabajando. Tratan de ver hasta lo mínimo indispensable, y no me friegan a mi, friegan a todo un producto, a todo un equipo”.

