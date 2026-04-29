Un tiramisú de 440,58 metros de longitud logró el récord Guinness al dulce de esta variedad más largo del mundo.

El pastel elaborado en Reino Unido por más de 100 pasteleros y voluntarios ha ocupado más de una treintena de filas con una longitud de 8 metros cada una seguido en curva, con el objetivo de ser una pieza hasta alcanzar la cifra.

Lleva la inscripción Grazie your majesty (Gracias sus majestades) en letras doradas, en agradecimiento al rey Carlos III y a la reina Camila.

Ingredientes

La receta ganadora contiene más de 50,000 bizcochos de soletilla, más de 3000 huevos, además del café, mascarpone, azúcar y cacao correspondientes, para ser marco al agradecimiento personalizado al rey Carlos III y la reina Camila, “Grazie your majesty” (Gracias sus majestades), en letras doradas, por hacer del Reino Unido su nuevo hogar.

Logro

El anterior récord de esta magnitud era de 273,5 metros, a cargo del chef Stefano Callegaro, registrado en Milán en 2019.

Para superar los 273 metros del anterior récord, este descomunal tiramisú debía al menos sobrepasar los 8 centímetros de alto y los 15 cm de ancho, tal y como anunció el segundo juez del evento, el chef Carmelo Carnevale, en el preámbulo del anuncio.