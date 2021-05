Un joven se valió de una pequeña mentira piadosa para llevar a vacunar a su mamá contra el COVID-19, y es que le dijo que la llevaría a un concierto de Chayanne. El curioso hecho ocurrió en México.

En el video se muestra a la mujer emocionada porque conocerá a su ídolo, ya que su hijo le había dicho que el interprete de temas como ‘Lo dejaría todo’ se encontraba en Monterrey y que irían a verlo.

Cuando se acercaban al módulo de vacunación y al ver la enorme fila de autos, la mujer le preguntó a su hijo:

“¿Esta es la fila para ver a Chayanne?”, se cuestionaba una mujer al ver una larga fila de vehículos en la ciudad de Monterrey. y el joven respondió “Sí, mamá. Es que es una celebridad. Definitivamente aquí está”.

Momentos después, el hijo ya no pudo continuar con su mentira y confesó a su madre que en realidad la había engañado para llevarla a vacunar.

“¿Qué crees? Chayanne ni siquiera está en Monterrey, te traje a vacunar”.

La madre, molesta, le dijo que ya se la hacía raro que la llevara a ver a su ídolo pues ya llevaba tiempo insistiéndole que la llevara a un concierto.

“Se me hacía mucha belleza que me fueras a llevar a ver a Chayanne. Toda mi vida pidiéndote que me llevaras… ¡Qué cabrón! ¿Por eso me trajiste aquí? A mí no me gusta eso”, dijo la señora muy ofuscada.

Tras esto, el joven le recordó que a él no le gustaban las vacunas y que ella lo llevaba a la fuerza. Así, le reiteró que estaba muy cerca de aplicarse la vacuna y salvarse del COVID-19.

