Un joven hizo llorar a su mamá en Navidad y lo hizo luego de entregarle el regalo que ella siempre había soñado de niña. El momento fue compartido en Tik Tok y se ha viralizado en las redes sociales.

El muchacho cuyo Tik Tok es oyitos_fabian decidió sorprender a su madre con un juguete que ella le pedía a a sus padres, pero no le habían podido regalar cuando era niña.

Se trataba de un juego de té, el mismo que de niña pudo llegar a estar debajo del arbolito de Navidad. Sin embargo, esta vez lo hizo realidad su hijo, conmoviéndola hasta las lágrimas.

El video acompañado de la canción navideña “All I Want for Christmas Is You” de la cantante Mariah Carey con pocos segundos causó la emoción y lágrimas de los usuarios en Tik Tok y de inmediato se viralizó.

“No quería que se quedara con ganas de uno. Se puso contenta. Mi mamá es el amor de mi vida”, escribió.

Por lo visto, la madre del joven no esperaba ese detalle, lo que al abrirlo le generó gran conmoción al punto de las lágrimas, por lo que abrazó a su hijo y se tapó la cara.

VIDEOS RECOMENDADOS

Olinda Castañeda y su esposo celebran su primer mes de casados | OJO

TE PUEDE INTERESAR