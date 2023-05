Un pez “alienígena” que batió récords mundiales ha sido capturado por un pescador sorprendido, que según los expertos ayudó a evitar una “catástrofe” ambiental. Bryan Baker estaba pescando en Grand Lake O’ the Cherokees, en Oklahoma (Estados Unidos), cuando algo monstruoso le arrebató la línea. Era una carpa cabezona, una especie exótica invasora con 11 millones de huevos en su interior y que amenazaba con devastar la cadena alimentaria.

Cuando lo levantó, el pez pesaba 53.60 kilogramos, casi lo mismo que el promedio de un joven de 14 años. Rompió el récord anterior de 2005 de 40 kilogramos, según lo registrado por la Asociación Internacional de Pesca Deportiva (IGFA). Baker, que dirige el servicio de guía de pesca Spoonbill Wreckers, dijo que se necesitó una “batalla épica” para sacar al gigante a la superficie.

Siete minutos de lucha

El hombre de 50 años dijo que “fue una batalla de aproximadamente siete minutos antes de que lo desgastara hasta la parte superior del agua donde pude agarrarlo y tirarlo en el bote”.

“Una vez que salió a la superficie, no podía creerlo. Me sentí tan aliviado que me golpeé las rodillas y le di gracias a Dios. No podía creer que lo había metido. Estaba abrumado y agotado. Esta es una especie exótica; procedía del este de Asia. Recibo mensajes una docena o más de veces al día agradeciéndome por sacarlo del embalse porque esto podría causar estragos en nuestras pesquerías”.

La captura no será registrada por la IGFA porque el pez se enganchó en lugar de cebarlo. Quinton Phelps, profesor de ictiología en la Universidad Estatal de Missouri, dijo que era el pez de agua dulce más grande que jamás había visto.

Phelps estimó que el pez tenía hasta 40 años. Según el peso de sus ovarios, los expertos dicen que llevaba hasta 11 millones de óvulos. Se desconoce cuántos eclosionarían, pero dijo que incluso una “estimación muy conservadora” liberaría 11 mil carpas cabezonas más.