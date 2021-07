Un hombre canceló su boda con su prometida y su historia se ha viralizado en las redes sociales. Resulta que lo hizo porque su novia no quería darle atención a sus hijos, hecho que no aguantó y no le gustó.

El hecho ocurrió en Nuevo León, Monterrey, México, donde el hombre decidió vender su paquete de boda a través de las redes sociales porque se canceló su matrimonio.

La publicación del muchacho empezó a viralizarse a causa de que miles de personas estaban interesados en el paquete nupcial, el mismo que logró venderse en 60 mil pesos, aunque a él le costó 86 mil.

El hombre que decidió cancelar su boda es James Flores y grabó un video explicando los motivos. Contó que no podía unir su vida con alguien que no quiere darle atención y cariño a sus criaturas.

“Amo la que era mi futura esposa...yo tengo tres hijos aparte y busco una mamá que quiera a mis hijos y desgraciadamente ella no me apoya con mis hijos y ella no les daba la atención que yo quería como padre”, contó.

